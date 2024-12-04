Российская пловчиха Чикунова рассказала о желании пожить в Нью-Йорке

Российская пловчиха Евгения Чикунова, известная своими достижениями на мировой спортивной арене, поделилась желанием пожить в Нью-Йорке. Несмотря на негативную информацию о проблемах города, таких как бездомные и мусор, спортсменка проявляет интерес к жизни в мегаполисе.

«Хотелось бы пожить в Нью-Йорке? Конечно, да. Скажу честно, несмотря на то, что много информации о бездомных, мусоре и прочем, мне хотелось бы как минимум узнать, что такое Нью-Йорк и как там живётся», — приводит РИА «Новости» слова Чикуновой. Пловчиха подчеркнула, что её страсть к путешествиям побуждает её исследовать новые города и страны.

Сейчас Евгения Чикунова живёт и тренируется в Санкт-Петербурге. В апреле 2023 года она установила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом на чемпионате России. В её коллекции медалей также есть золотая награда чемпионата Европы и серебро чемпионата мира на короткой воде. Однако летом 2024 года она отказалась участвовать в Олимпийских играх в Париже, сославшись на неприемлемые условия Международного олимпийского комитета, требующего участия под нейтральным флагом.

Несмотря на свои достижения, Евгения Чикунова столкнулась с жёсткой травлей в соцсетях во время Олимпиады в Токио. Пловчиха рассказала, что комментарии о её недостоинстве и угрозы «смешать с грязью» серьёзно повлияли на её настрой перед соревнованиями, где она заняла четвёртое место на дистанции 200 метров брассом. Евгения подчеркнула, что такие выпады особенно тяжело воспринимаются в её возрасте, когда упорный труд спортсмена часто обесценивается. На тот момент ей было 16 лет.

Помимо спортивных достижений, Чикунова рассказала о своих предпочтениях в подарках от поклонников. «Мне очень нравится, когда подарок сделан своими руками или это что-то необычное. Я очень люблю маленькие милые подарки. Даже маленькая шоколадка — это очень приятно, потому что просто кому-то захотелось меня порадовать», — отметила спортсменка.