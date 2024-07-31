Чикунова отреагировала на появление её рекорда и флага России в трансляции ОИ

Рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова отреагировала на появление её рекорда и флага России в трансляции Олимпийских игр в Париже. Спортсменка отметила, что ей, конечно, приятно, но ничего удивительного во всей этой ситуации нет.

"Приятно. Я и не думала, что может быть как‑то по‑другому, рекорд ратифицирован официально", — сказала 19-летняя Чикунова в беседе с "Матч ТВ".