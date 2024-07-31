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31 июля, 16:19

Чикунова отреагировала на появление её рекорда и флага России в трансляции ОИ

Пловчиха Чикунова не удивилась появлению её рекорда и флага РФ в трансляции ОИ

Евгения Чикунова. Обложка © VK / Всероссийская Федерация Плавания

Евгения Чикунова. Обложка © VK / Всероссийская Федерация Плавания

Рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова отреагировала на появление её рекорда и флага России в трансляции Олимпийских игр в Париже. Спортсменка отметила, что ей, конечно, приятно, но ничего удивительного во всей этой ситуации нет.

"Приятно. Я и не думала, что может быть как‑то по‑другому, рекорд ратифицирован официально", — сказала 19-летняя Чикунова в беседе с "Матч ТВ".

Как ранее сообщал Life.ru, запрещённый МОК российский триколор появился перед стартом заплывов на дистанции 200 метров брассом. На экранах показали результат Чикуновой, которая в апреле 2023 года установила мировой рекорд — 2 минуты 17,55 секунды. Рядом с её именем в графике был российский флаг. К слову, сама Чикунова решительно отказалась выступать на Играх в Париже.

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