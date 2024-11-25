Знай наших: Брянский пловец растоптал рекорд олимпийского чемпиона из Франции
Пловец Илья Бородин побил рекорд чемпиона ОИ-2024 в заплыве на 400 метров
Илья Бородин. Обложка © VK / Всероссийская федерация плавания
Российский пловец Илья Бородин завоевал золотую медаль в чемпионате РФ по плаванию на дистанции 400 метров. Время спортсмена оказалось лучшим в мире в текущем сезоне. Рекорд 21-летний уроженец Брянска установил 25 ноября в Санкт-Петербурге.
Бородин преодолел дистанцию в финальном заплыве за 3 минуты 57,67 секунды. В то же время победитель Олимпийских игр в Париже Леон Маршан затратил на 400-метровку 3 минуты 58,30 секунды. Такой результат француз показал на этапе Кубка мира в октябре.
Это не первый случай, когда российские пловцы показывают доминирование над иностранцами. Летом этого года наша пловчиха Евгения Чикунова превзошла результат олимпийской чемпионки Татьяны Смит на дистанции 100 метров брассом. Наградой за это достижение стали два миллиона рублей от Всероссийская федерация плавания.