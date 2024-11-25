Знай наших: Брянский пловец растоптал рекорд олимпийского чемпиона из Франции

Российский пловец Илья Бородин завоевал золотую медаль в чемпионате РФ по плаванию на дистанции 400 метров. Время спортсмена оказалось лучшим в мире в текущем сезоне. Рекорд 21-летний уроженец Брянска установил 25 ноября в Санкт-Петербурге.

Бородин преодолел дистанцию в финальном заплыве за 3 минуты 57,67 секунды. В то же время победитель Олимпийских игр в Париже Леон Маршан затратил на 400-метровку 3 минуты 58,30 секунды. Такой результат француз показал на этапе Кубка мира в октябре.