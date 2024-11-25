Гретцки рассказал, почему ему было неловко побить рекорд Горди Хоу

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки поделился своими чувствами, которые он испытывал в момент, когда побил рекорд по количеству голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Это событие произошло 23 марта 1994 года, когда спортсмен забил свой 802-й гол, превзойдя достижение Горди Хоу, который долгое время был символом мастерства, сообщает портал Metaratigs.

Гретцки, ныне признанный одним из величайших игроков в истории НХЛ, рассказал, что несмотря на триумф, он испытывал неловкость от того, что именно он стал тем самым игроком, кто побил рекорд Хоу. В интервью спортсмен рассказал, что был настроен уважительно к своему предшественнику и считал его не только величайшим хоккеистом, но и настоящим джентльменом, примером для подражания.

Спортсмен также поделился воспоминаниями, как он обратился за поддержкой к своему отцу, который всегда был его опорой и наставником.

«Я сказал отцу: «Мне немного неловко, что я собираюсь побить рекорд Горди». А он ответил: «Тебе не должно быть стыдно, ведь Хоу очень гордится твоим достижением. Запомни это чувство, и однажды, когда кто-то побьёт твой рекорд, ты примешь это с таким же достоинством, как и Горди», — рассказал Гретцки, вспоминая тот важный разговор.

Этот момент оказался знаковым не только в карьере самого Гретцки, но и в истории НХЛ, став поворотной точкой в эволюции рекордов лиги. Спортсмен не только превзошел Хоу, но и увеличил свой результат до 894 голов. После завершения карьеры в 1999 году Гретцки ушел на заслуженный отдых, но его имя продолжало оставаться на слуху, а достижения стали эталоном для будущих поколений хоккеистов.

Интересно, что на сегодняшний день на втором месте в списке лучших бомбардиров НХЛ по количеству голов находится российский форвард Александр Овечкин, который с каждым сезоном приближает свою цифру к рекорду Гретцки. На данный момент в активе Овечкина 868 заброшенных шайб, и он продолжает стремиться к заветной цели.