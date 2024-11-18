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18 ноября, 14:27

КХЛ объявила о запуске чемпионата по хоккею в формате 3х3

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о запуске чемпионата по хоккею 3х3, который начнётся 19 декабря. Завершится спортивное событие в июне следующего года, всего за данный период команды сыграют 312 матчей. Об этом говорится на сайте лиги.

«В первом сезоне примут участие восемь команд, они поделены на два дивизиона. В первом сыграют омский «Авангард», астанинский «Барыс», уфимский «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург». Во втором — новосибирская «Сибирь», челябинский «Трактор», минское «Динамо» и казанский «Ак Барс», — сказано в тексте.

В чемпионате предполагается два типа заявок: на тур и на сезон. По итогам турнира в каждом дивизионе определятся три лучшие команды, они и выйдут в суперфинал, в рамках которого запланированы групповой этап и плей-офф. В КХЛ добавили, что матчи будут проходить на специальной площадке размером 34 на 18 метров с минимальным использованием разметки. Длительность каждого периода составит семь минут чистого времени. Вместо удалений предполагаются штрафные броски с преследованием. Если игра завершится ничьей, то победителя определят по результатам серии бросков по воротам.

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Ранее сообщалось, что Олег Браташ, главный тренер команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада», уходит с должности по взаимному соглашению. Браташу 58 лет, в прошлом году он стал тренером клуба, заключив контракт на два года. Под его руководством команда вышла в плей-офф, однако в первом раунде проиграла омскому «Авангарду» с общим счётом в серии 1-4.

Обложка ©

freepik / chandlervid85

Татьяна Миссуми
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