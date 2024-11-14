Олег Браташ покидает пост главного тренера хоккейного клуба «Лада»

Олег Браташ, главный тренер команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада», уходит с должности по взаимному соглашению. Об этом журналистам ТАСС рассказал генеральный директор клуба Александр Чеботарев.

«Олег Владимирович Браташ покидает команду по соглашению сторон. Завтра мы об этом официально объявим», — сказал Чеботарев.

Браташу 58 лет, в прошлом году он стал тренером «Лады», заключив контракт на два года. Под его руководством команда вышла в плей-офф, однако в первом раунде проиграла омскому «Авангарду» с общим счётом в серии 1-4. Сейчас главного тренера заменит Павел Зубов.