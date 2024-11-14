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Регион
14 ноября, 18:42

Олег Браташ покидает пост главного тренера хоккейного клуба «Лада»

Тренер Олег Браташ. Обложка © ТАСС / Коротаев Артем

Тренер Олег Браташ. Обложка © ТАСС / Коротаев Артем

Олег Браташ, главный тренер команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада», уходит с должности по взаимному соглашению. Об этом журналистам ТАСС рассказал генеральный директор клуба Александр Чеботарев.

«Олег Владимирович Браташ покидает команду по соглашению сторон. Завтра мы об этом официально объявим», — сказал Чеботарев.

Браташу 58 лет, в прошлом году он стал тренером «Лады», заключив контракт на два года. Под его руководством команда вышла в плей-офф, однако в первом раунде проиграла омскому «Авангарду» с общим счётом в серии 1-4. Сейчас главного тренера заменит Павел Зубов.

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А ранее Ирина Винер ушла с поста президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. Она поделилась, что всегда мечтала полностью сосредоточиться на работе линейного тренера и теперь у неё появилась такая возможность, без отвлечения на административные задачи. Винер также отметила, что планирует привлечь помощниц и посвятить себя тренировкам своих любимых учениц

Александра Мышляева
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