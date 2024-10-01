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1 октября, 12:25

Давно мечтала: Винер сложила полномочия главы ВХГС и прокомментировала свою отставку

Винер покинула должность главы Всероссийской федерации художественной гимнастики

Ирина Винер сложила с себя полномочия президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. В беседе с представителями прессы она рассказала, что давно хотела уйти с поста.

«Я давно об этом мечтала. Много лет предлагала Алину Кабаеву, но она отказывалась. Но человек предполагает, а Бог располагает. Сейчас это [объединение федераций] дало мне возможность выдвинуть учениц, которые всё знают и понимают, в чиновники», — сообщила она журналистам.

Винер призналась, что её мечта — всю жизнь работать в качестве линейного тренера, и теперь она может заниматься именно этим, не отвлекаясь на бюрократию. Она добавила, что возьмёт себе помощниц и будет тренировать любимых учениц в любимом зале.

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Винер по-прежнему является главным тренером российской сборной по художественной гимнастике. На должности президента ВФХГ она находилась с 2008 года. Ранее Винер говорила, что заменить её на этом посту может десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова.

Обложка ©

ТАСС / Александр Демьянчук

Юрий Лысенко
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