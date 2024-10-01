Давно мечтала: Винер сложила полномочия главы ВХГС и прокомментировала свою отставку

Ирина Винер сложила с себя полномочия президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. В беседе с представителями прессы она рассказала, что давно хотела уйти с поста.

«Я давно об этом мечтала. Много лет предлагала Алину Кабаеву, но она отказывалась. Но человек предполагает, а Бог располагает. Сейчас это [объединение федераций] дало мне возможность выдвинуть учениц, которые всё знают и понимают, в чиновники», — сообщила она журналистам.

Винер призналась, что её мечта — всю жизнь работать в качестве линейного тренера, и теперь она может заниматься именно этим, не отвлекаясь на бюрократию. Она добавила, что возьмёт себе помощниц и будет тренировать любимых учениц в любимом зале.