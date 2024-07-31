Ирина Винер раскрыла, кто может стать её преемницей

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала десятикратную чемпионку мира Ольгу Капранову своей возможной преемницей. Об этом сообщает Sputnik.

"Приехала ко мне моя ученица Ольга Капранова. Я думаю, что в дальнейшем она примет эстафету из моих рук и тоже будет очень хорошим руководителем Федерации художественной гимнастики России", — сказала Винер.

Капранова, как и многие другие спортсменки, которых вырастила Винер, прибыли в Гагру для празднования 76 дня рождения прославленного тренера.