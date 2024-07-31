Ирина Винер раскрыла, кто может стать её преемницей
Ирина Винер назвала чемпионку Ольгу Капранову своей возможной преемницей
Ирина Винер и Ольга Капранова. Обложка © ТАСС / Алексей Смышляев, Артем Геодакян
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала десятикратную чемпионку мира Ольгу Капранову своей возможной преемницей. Об этом сообщает Sputnik.
"Приехала ко мне моя ученица Ольга Капранова. Я думаю, что в дальнейшем она примет эстафету из моих рук и тоже будет очень хорошим руководителем Федерации художественной гимнастики России", — сказала Винер.
Капранова, как и многие другие спортсменки, которых вырастила Винер, прибыли в Гагру для празднования 76 дня рождения прославленного тренера.
Недавно Винер выступала против участия в Олимпиаде в Париже. Она считает, что спортсменам из России не стоило ехать на во Францию и участвовать в состязаниях под нейтральным флагом, так как их медали не попадут в командный зачёт.