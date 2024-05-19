Дети не прощают: Винер объяснила, из-за чего так строга со своими воспитанницами
Винер: Дети жестоки, но справедливы, им нужно говорить правду
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Обложка © ТАСС / Александр Казаков
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер считается строгой наставницей, однако она делает из детей чемпионов. Как рассказала тренер в эфире 360.ru, с воспитанниками в обязательном порядке нужно быть честной.
"Я всегда рассчитываю на справедливость детей. Они жестокие, но очень справедливые. Они не прощают. Взрослые могут простить, а дети не прощают", — пояснила Винер.
По её словам, если ребёнка "гладить по головке и хвалить" при его низких результатах, всё закончится плохо, ведь он будет винить в своих неудачах того, кто его недоучил. Тренер рассказала, что неприятное замечание может заставить ребёнка прослезиться, но, когда он встаёт на пьедестал и в его честь играет гимн, он всегда приходит с благодарностями. По словам Винер, в эти моменты она слышит в свой адрес: "Вы — вторая мама".
Она обратила внимание, что воспитанники не уходят по причине жёстких замечаний. Им нужно говорить всё, ведь они ценят честность. Винер подчеркнула, что всегда давала воспитанницам всё необходимое: лучших врачей, диетологов, питание, массажистов и сборы, являясь для них одновременно мамой, папой, бабушкой и дедушкой.
Ранее известные российские сёстры-гимнастки Дина и Арина Аверины заявили, что поддерживают позицию Винер, которая считает, что российские спортсмены "не беженцы и не бомжи", чтобы ехать на Олимпиаду без флага и гимна. По словам спортсменок, за их плечами уже есть опыт выступления без национальной символики на международных турнирах и больше "как-то не хочется".