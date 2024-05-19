Дети не прощают: Винер объяснила, из-за чего так строга со своими воспитанницами

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер считается строгой наставницей, однако она делает из детей чемпионов. Как рассказала тренер в эфире 360.ru, с воспитанниками в обязательном порядке нужно быть честной.

"Я всегда рассчитываю на справедливость детей. Они жестокие, но очень справедливые. Они не прощают. Взрослые могут простить, а дети не прощают", — пояснила Винер.

По её словам, если ребёнка "гладить по головке и хвалить" при его низких результатах, всё закончится плохо, ведь он будет винить в своих неудачах того, кто его недоучил. Тренер рассказала, что неприятное замечание может заставить ребёнка прослезиться, но, когда он встаёт на пьедестал и в его честь играет гимн, он всегда приходит с благодарностями. По словам Винер, в эти моменты она слышит в свой адрес: "Вы — вторая мама".

Она обратила внимание, что воспитанники не уходят по причине жёстких замечаний. Им нужно говорить всё, ведь они ценят честность. Винер подчеркнула, что всегда давала воспитанницам всё необходимое: лучших врачей, диетологов, питание, массажистов и сборы, являясь для них одновременно мамой, папой, бабушкой и дедушкой.