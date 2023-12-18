Российские гимнастки объявили бойкот Олимпиаде до снятия позорного запрета на флаг и гимн
Винер: Российские гимнастки больше не будут выступать без флага и гимна страны
Российские гимнастки больше никогда не будут выступать без флага и гимна страны. Обложка © Shutterstock
Российская сборная по художественной гимнастике больше никогда не собирается участвовать в мировых соревнованиях без гимна и флага страны. Об этом ТАСС сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер.
"Мы в Европе до недавнего времени могли претендовать только на одно место на Олимпиаде. Но зачем оно нужно? Без флага, без гимна, без общения, без болельщиков, в специальной форме, под специальную музыку, которую бы отбирали для художественной гимнастики", — пояснила она.
Винер назвала позором возможную поездку сборной на Олимпийские игры в Париж, так как Запад продолжает раскручивать свою антироссийскую политику и пытаться унизить спортсменов из РФ, запрещая государственные символы.
Напомним, 8 декабря МОК допустил российских и белорусских атлетов до Игр-2024 в Париже, однако выступать им придётся в нейтральном статусе (без гимна и флага) и без права участвовать в командных соревнованиях. Также МОК не пустит на состязания спортсменов, поддерживающих СВО или имеющих контакты с ВС РФ. Ранее Ирина Винер уже высказывалась против участия российских атлетов в Олимпиаде на подобных условиях.