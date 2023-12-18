Российские гимнастки объявили бойкот Олимпиаде до снятия позорного запрета на флаг и гимн

Российская сборная по художественной гимнастике больше никогда не собирается участвовать в мировых соревнованиях без гимна и флага страны. Об этом ТАСС сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер.

"Мы в Европе до недавнего времени могли претендовать только на одно место на Олимпиаде. Но зачем оно нужно? Без флага, без гимна, без общения, без болельщиков, в специальной форме, под специальную музыку, которую бы отбирали для художественной гимнастики", — пояснила она.