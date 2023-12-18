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Российские гимнастки объявили бойкот Олимпиаде до снятия позорного запрета на флаг и гимн

Винер: Российские гимнастки больше не будут выступать без флага и гимна страны

18 декабря, 12:23
<p>Российские гимнастки больше никогда не будут выступать без флага и гимна страны. Обложка © Shutterstock </p>

Российские гимнастки больше никогда не будут выступать без флага и гимна страны. Обложка © Shutterstock

Российская сборная по художественной гимнастике больше никогда не собирается участвовать в мировых соревнованиях без гимна и флага страны. Об этом ТАСС сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер.

"Мы в Европе до недавнего времени могли претендовать только на одно место на Олимпиаде. Но зачем оно нужно? Без флага, без гимна, без общения, без болельщиков, в специальной форме, под специальную музыку, которую бы отбирали для художественной гимнастики", пояснила она.

Винер назвала позором возможную поездку сборной на Олимпийские игры в Париж, так как Запад продолжает раскручивать свою антироссийскую политику и пытаться унизить спортсменов из РФ, запрещая государственные символы.

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Напомним, 8 декабря МОК допустил российских и белорусских атлетов до Игр-2024 в Париже, однако выступать им придётся в нейтральном статусе (без гимна и флага) и без права участвовать в командных соревнованиях. Также МОК не пустит на состязания спортсменов, поддерживающих СВО или имеющих контакты с ВС РФ. Ранее Ирина Винер уже высказывалась против участия российских атлетов в Олимпиаде на подобных условиях.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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