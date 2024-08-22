Винер уверена в недопуске России на Олимпиаду в 2028-м из-за страны-хозяйки

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что не рассчитывает, что российских спортсменов будут допускать до участия в летних Олимпийских играх 2028 года, поскольку они пройдут в американском Лос-Анджелесе. «Город Ангелов» уже принимал Олимпиаду в 1984 году, однако тогда СССР, одержавший победу на домашней Олимпиаде 1980-го года, решил бойкотировать соревнования.

«Лос-Анджелес — это город не из той страны, которая может дать нам возможность выступать на Олимпийских играх. Мы уже не выступали один раз в Америке. У нас тоже несколько стран не выступали, но мы от этого не проиграли, ведь у нас мужчины не били морды женщинам», — сказала тренер во время выступления на «Территории смыслов».

По её словам, Россия принимала Олимпийские игры в подобающем для них спортивном антураже. В Москве это был праздник спорта со стадионами, дружбой народов и улетевшим олимпийским мишкой, заставившим рыдать целые поколения. В свою очередь, в Париже многовековые соревнования изменили до неузнаваемости, оставив от них одно название.

«У нас всё было как положено — стадионы, мишка, который улетал, дружба между народами, а не как в Париже — русских вообще выгнали из исторического списка участников. У нас такого не было и, думаю, никогда не будет», — заметила Винер.