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17 августа, 17:14

Роднина оценила вероятность участия России в Олимпиаде-2026

Роднина призвала не надеяться на хорошее отношение к России на Олимпиаде-2026

Депутат Госдумы Ирина Роднина. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Депутат Госдумы Ирина Роднина. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Политические настроения на зимней Олимпиаде 2026 года в Италии усилятся. России остаётся лишь ждать и набираться терпения, ведь на хорошее отношение по допуску спортсменов надеяться не стоит. С таким заявлением выступила трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина.

"Во-первых, все ждут каких-то политических событий, вы знаете, о чем я говорю. Во-вторых, придёт новое руководство Международного олимпийского комитета. А новая метла всегда метёт по-новому. В этой ситуации нам остаётся только подождать", — заявила Роднина РИА "Новости".

Комментируя шансы атлетов из РФ выступить на Играх в полном составе, прославленная фигуристка призвала не надеяться на хорошее отношение к России — "этого никогда не было, нет и не будет", сказала она.

Кроме того, парламентарий высказалась по поводу подготовки к Олимпиаде. По её словам, российские спортсмены должны тренироваться настолько упорно, чтобы не просто превосходить соперников из других стран, а дойти до того уровня мастерства, когда разрыв окажется непреодолимым.

"Потеряны ориентиры": Роднина предупредила об упадке российского спорта после Игр в Париже
"Потеряны ориентиры": Роднина предупредила об упадке российского спорта после Игр в Париже

Напомним, на прошедших Олимпийских играх в Париже приняло участие лишь 15 российских спортсменов. При этом они выступали нейтральным флагом. Однако даже несмотря на ограничения наши спортсмены сумели достойно представить страну. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер увезли с Игр серебро, став вторыми в женском парном разряде.

Мария Любицкая
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