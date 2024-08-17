Роднина оценила вероятность участия России в Олимпиаде-2026
Роднина призвала не надеяться на хорошее отношение к России на Олимпиаде-2026
Депутат Госдумы Ирина Роднина. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов
Политические настроения на зимней Олимпиаде 2026 года в Италии усилятся. России остаётся лишь ждать и набираться терпения, ведь на хорошее отношение по допуску спортсменов надеяться не стоит. С таким заявлением выступила трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина.
"Во-первых, все ждут каких-то политических событий, вы знаете, о чем я говорю. Во-вторых, придёт новое руководство Международного олимпийского комитета. А новая метла всегда метёт по-новому. В этой ситуации нам остаётся только подождать", — заявила Роднина РИА "Новости".
Комментируя шансы атлетов из РФ выступить на Играх в полном составе, прославленная фигуристка призвала не надеяться на хорошее отношение к России — "этого никогда не было, нет и не будет", сказала она.
Кроме того, парламентарий высказалась по поводу подготовки к Олимпиаде. По её словам, российские спортсмены должны тренироваться настолько упорно, чтобы не просто превосходить соперников из других стран, а дойти до того уровня мастерства, когда разрыв окажется непреодолимым.
Напомним, на прошедших Олимпийских играх в Париже приняло участие лишь 15 российских спортсменов. При этом они выступали нейтральным флагом. Однако даже несмотря на ограничения наши спортсмены сумели достойно представить страну. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер увезли с Игр серебро, став вторыми в женском парном разряде.