Роднина оценила вероятность участия России в Олимпиаде-2026

Политические настроения на зимней Олимпиаде 2026 года в Италии усилятся. России остаётся лишь ждать и набираться терпения, ведь на хорошее отношение по допуску спортсменов надеяться не стоит. С таким заявлением выступила трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина.

"Во-первых, все ждут каких-то политических событий, вы знаете, о чем я говорю. Во-вторых, придёт новое руководство Международного олимпийского комитета. А новая метла всегда метёт по-новому. В этой ситуации нам остаётся только подождать", — заявила Роднина РИА "Новости".

Комментируя шансы атлетов из РФ выступить на Играх в полном составе, прославленная фигуристка призвала не надеяться на хорошее отношение к России — "этого никогда не было, нет и не будет", сказала она.