World Aquatics сняла запрет на участие российских пловцов в командных дисциплинах

Пресс-служба Международной федерации плавания (World Aquatics) объявила, что запрет на участие российских и белорусских спортсменов в командных дисциплинах, таких как эстафеты, синхронное плавание и синхронные прыжки в воду, был снят. Ранее участие представителей этих стран ограничивалось только индивидуальными соревнованиями.

При этом под запретом осталось участие спортсменов в турнирах по водному поло.

С сентября 2023 года российские и белорусские спортсмены могут выступать на турнирах под эгидой World Aquatics при условии соблюдения нейтрального статуса. Его получили Юлия Ефимова, Евгений Сомов, Ника Годун, Андрей Минаков, Анна Егорова, Иван Кожакин и Иван Гирев. В прыжках в воду статус нейтрального спортсмена имеет чемпионка Европы Ульяна Клюева.