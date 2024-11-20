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20 ноября, 20:39

World Aquatics сняла запрет на участие российских пловцов в командных дисциплинах

Пресс-служба Международной федерации плавания (World Aquatics) объявила, что запрет на участие российских и белорусских спортсменов в командных дисциплинах, таких как эстафеты, синхронное плавание и синхронные прыжки в воду, был снят. Ранее участие представителей этих стран ограничивалось только индивидуальными соревнованиями.

При этом под запретом осталось участие спортсменов в турнирах по водному поло.

С сентября 2023 года российские и белорусские спортсмены могут выступать на турнирах под эгидой World Aquatics при условии соблюдения нейтрального статуса. Его получили Юлия Ефимова, Евгений Сомов, Ника Годун, Андрей Минаков, Анна Егорова, Иван Кожакин и Иван Гирев. В прыжках в воду статус нейтрального спортсмена имеет чемпионка Европы Ульяна Клюева.

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Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв объявил о начале работы по восстановлению отношений с Международным олимпийским комитетом (МОК) и призвал прекратить обвинения и оскорбления. Он выразил мнение, что рекомендации о допуске спортсменов в нейтральном статусе не соответствуют юридическим нормам. А официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила главу МОК Томаса Баха в том, что он сделал олимпийское движение частью политики.

Обложка ©

flickr / Jim Bahn

Артём Гапоненко
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