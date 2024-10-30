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30 октября, 17:39

«Предстоит разобраться»: Захарова ответила Баху на обвинения в адрес России

Захарова обвинила главу МОК Томаса Баха в политизации олимпизма

Мария Захарова и Томас Бах. Обложка © Wikipedia, Wikipedia

Мария Захарова и Томас Бах. Обложка © Wikipedia, Wikipedia

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила главу МОК Томаса Баха в том, что он сделал олимпийское движение частью политики. Так дипломат отреагировала на его слова о причинах отстранения Олимпийского комитета РФ (ОКР).

«С ангажированностью Баха, который политизировал олимпийское движение в нарушении всех норм международного права, предстоит разобраться», — приводит ТАСС слова Захаровой.

Также представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила Баху, что Россия в ходе спецоперации пришла на помощь мирным людям после госпереворота на Украине, при этом жертвуя своим комфортом ради истины, мира и справедливости. Захарова допустила, что таких примеров никогда е было.

Ранее Бах заявил, что отстранение ОКР было неизбежным. По его словам, данное решение было вызвано действиями спортивных организаций, связанных с Олимпийским комитетом РФ, на территории Украины, что якобы нарушает правила Олимпийской хартии. Также глава МОК обвинил РФ в беспрецедентном нарушении Олимпийской хартии.

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Напомним, что ОКР официально отстранён от соревнований решением МОК 12 октября 2023 года после воссоединения с регионами Донбасса и Новороссии. До этого спортсмены допускались до турниров под нейтральным флагом. На Олимпиаду в Париже в этом году приехало менее двух десятков российских атлетов. Сам турнир был окрашен многочисленными скандалами. Например, многих шокировало открытие Олимпиады с пародией на «Тайную вечерю» и ЛГБТ*-парадом. А заплыв спортсменов в Сене привёл к массовому отравлению.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Наталья Демьянова
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