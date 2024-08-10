Парижская Сена подарила незабываемый вечер на унитазе ещё двум олимпийцам

Число атлетов сборной ФРГ, пострадавших после погружения в Сену на летних Играх в Париже, возросло до трёх. Диарея, тошнота и рвота сразила ещё одну пловчиху и пловца. Им было оказано амбулаторное лечение, сообщили в Олимпийской спортивной конфедерации Германии агентству DPA .

"Две немецкие пловчихи на открытой воде вчера получили амбулаторную помощь в связи с жалобами на тошноту, рвоту и диарею. Сегодня утром им снова значительно лучше. Ещё один пловец с похожими симптомами сейчас находится на лечении врачей мужской команды", — посетовали представители ФРГ.