Парижская Сена подарила незабываемый вечер на унитазе ещё двум олимпийцам
DPA: Ещё 2 немецких пловца заболели после заплыва в парижской Сене на Олимпиаде
Число атлетов сборной ФРГ, пострадавших после погружения в Сену на летних Играх в Париже, возросло до трёх. Диарея, тошнота и рвота сразила ещё одну пловчиху и пловца. Им было оказано амбулаторное лечение, сообщили в Олимпийской спортивной конфедерации Германии агентству DPA.
"Две немецкие пловчихи на открытой воде вчера получили амбулаторную помощь в связи с жалобами на тошноту, рвоту и диарею. Сегодня утром им снова значительно лучше. Ещё один пловец с похожими симптомами сейчас находится на лечении врачей мужской команды", — посетовали представители ФРГ.
Вокруг кишащей мусором и кишечной палочкой Сены разгорелся настоящий скандал после старта Олимпиады в Париже. Власти города потратили на очистку реки почти 1,4 миллиарда евро, но деньги оказались спущены впустую. После заплывов на открытой воде спортсмены массово стали жаловаться на недомогание и тошноту, а некоторых рвало прямо на глазах у зрителей. Впрочем, мэрия французской столицы не видит связи между отравлениями и качеством воды.
X / World Aquatics