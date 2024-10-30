«Раз так не любит Россию»: Журова призвала кандидата-русофоба на пост главы МОК вернуть медали Игр-80

Из-за своей нелюбви к России двукратному олимпийскому чемпиону, президенту IAAF и кандитату на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК) Себастьяну Коу следует вернуть медали, завоёванные на Олимпиаде 1980 года в Москве. Соответствующее заявление сделала первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Так она прокомментировала призыв британца не допускать наших спортсменов на турниры даже под нейтральным флагом.

«Раз Коу такой последовательный, так не любит Россию, пусть вернёт медали, которые выиграл на Олимпиаде-1980», — приводит Metaratings.ru слова Журовой.

Депутат считает, что Коу, конечно же, не вернёт медали.

Себастьян Коу выиграл золото (1500 метров) и серебро (800 метров) на Олимпиаде-1980. Сейчас британец является одним из кандидатов на пост президента МОК — выборы пройдут в марте следующего года. Также Коу с 2015 году возглавляет Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF, ИААФ).