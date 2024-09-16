МОК опубликовал список кандидатов на пост уходящего президента Томаса Баха
Себастьян Коу и Самаранч-младший оказались в списке кандидатов на пост главы МОК
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список кандидатов на пост президента организации. Об этом сообщается на сайте Комитета.
Среди кандидатов, которые имеют все шансы занять должность нового главы МОК и заменить Томаса Баха, оказались глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу, вице-прездент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, министр спорта Зимбабве Кирсти Ковентри.
Также в список вошли президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш, глава Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ и глава Олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн.
Напомним, 10 августа Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что не станет выдвигать свою кандидатуру для переизбрания на новый срок. Он пришёл к этому решению через долгие размышления и дискуссии с коллегами по организации. Бах занимает должность президента МОК с 2013 года.
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