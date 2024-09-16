МОК опубликовал список кандидатов на пост уходящего президента Томаса Баха

Напомним, 10 августа Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что не станет выдвигать свою кандидатуру для переизбрания на новый срок. Он пришёл к этому решению через долгие размышления и дискуссии с коллегами по организации. Бах занимает должность президента МОК с 2013 года.