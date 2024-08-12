"Наконец-то!" Глава IBA Кремлёв поздравил МОК с уходом "раковой опухоли" в виде Томаса Баха

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв опубликовал видео, в котором поздравил Международный олимпийский комитет со скорым уходом Томаса Баха с поста главы МОК. По его словам, организация наконец-то избавиться от "раковой опухоли".

Глава IBA Умар Кремлёв поздравил МОК с уходом Томаса Баха с поста главы комитета. Видео © Telegram / Умар Кремлёв

"Наконец-то Томас Бах понял, что он не способен управлять олимпийской семьёй. Олимпийской семье нужен сильный лидер, сильная команда, а сегодняшняя команда недееспособна. Радостная новость в этой Олимпиаде", — сказал Кремлёв на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Ранее МОК возложил на РФ ответственность за гендерный скандал на Олимпиаде: якобы Россия его устроила, чтобы через осуждение оказаться в центре внимания на Играх, от которой её отстранили. Кремлёв в ответ осудил руководство МОК и встал на защиту настоящих спортсменок.

10 августа Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что не станет выдвигать свою кандидатуру для переизбрания на новый срок. Он пришёл к этому решению через долгие размышления и дискуссии с коллегами по организации. Бах занимает должность президента МОК с 2013 года.