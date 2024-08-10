Призёрам Олимпиады в Париже пообещали заменить ржавые медали

Организаторы Олимпиады-2024 в Париже пообещали заменить медали всем спортсменам, которые будут недовольны их качеством или если заметят повреждения. Об этом сообщает агентство France-Presse (AFP).

"Медали — самые желанные предметы Игр и самые ценные для спортсменов. Монетный двор Парижа будет систематически заменять повреждённые медали с идентичной гравировкой", — уточнили представители оргкомитета.

Организаторы дополнили, что ознакомились с жалобой спортсмена Найджи Хьюстона, который указывал на плохое состояние его медали. В настоящее время специалисты Монетного двора Парижа и Национального олимпийского комитета США разбираются в ситуации, а также в причинах повреждений.