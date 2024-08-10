В МОК признали, что на Олимпиаде в Париже не всё было идеально 10 августа, 16:47 Олимпиада в Париже. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Организационный комитет Олимпиады в Париже частично согласен с критикой и готов признать, что "не всё было идеально". Об этом на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил глава координационной комиссии по подготовке Игр Пьер-Оливье Бекерс-Вьежан.

"Мы признаём, что, откровенно говоря, не всё было идеально. Вы понимаете, какая сложная задача стояла перед оргкомитетом — эффективно подготовиться к работе с первого дня более чем 68 сессий, принять 800 тысяч зрителей, более 5 000 аккредитованных журналистов и 14 тысяч человек в Олимпийской деревне", — сказал он.

По его мнению, в целом Олимпиада прошла на высоте и была организована очень достойно. Однако когда состязания начались, то выяснились некоторые шероховатости, поэтому какие-то моменты "потребовали корректировки", пояснил Бекерс-Вьежан.

В качестве примера он назвал вопросы с транспортом, а также организацию зоны отдыха для спортсменов. Чиновник МОК подчеркнул, что в Париже учли свои ошибки на будущее и поняли, как провести подобные масштабные мероприятия более эффективно.

Напомним, Олимпиада в Париже оказалась одной из самых скандальных, начиная с момента своего открытия. На торжественной церемонии 26 июля организаторы показали шокирующее представление, в котором участвовали трансвеститы, голый разукрашенный мужчина, а также была пародия на "Тайную вечерю". После этого разразился скандал из-за воды в Сене, чистота которой вызывала вопросы перед заплывом. Также атлеты жаловались на плохое питание в Олимпийской деревне, где подавалось недожаренное мясо и рыба с червями. При этом за порциями участники Игр выстаивали получасовые очереди. Завершится Олимпиада 11 августа.

Авторы Татьяна Миссуми