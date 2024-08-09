Хроники позора на Олимпиаде-2024: бойкот Румынии из-за гимнастки, кишечная палочка, допинг Уже на этой неделе летние Олимпийские игры завершатся, однако скандалам и вопиющим ситуациям пока всё нет конца. Life.ru расскажет о чемпионах, вынужденных спать на улице из-за отсутствия кондиционеров, избирательной кишечной палочке, снижении оценок в пользу США. 8 августа, 21:17 Скандалы парижской Олимпиады: политический бойкот, вмешательство секс-индустрии. Обложка © ТАСС / АР / Michel Euler

Румынский бойкот в спортивной гимнастике

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в своих социальных сетях объявил о бойкоте церемонии закрытия Олимпиады. Дело в том, что он остался недоволен результатами соревнований по спортивной гимнастике в вольных упражнениях, где у румынки Аны Бэрбосу украли бронзовую медаль.

— Я решил не посещать церемонию закрытия Олимпийских игр в Париже после скандальной ситуации в гимнастике, где с нашими спортсменками обошлись абсолютно бесчестным образом. Лишение медали, завоёванной честным упорным трудом, на основании апелляции, которую не понимают ни тренеры, ни ведущие специалисты, абсолютно неприемлемо! То, что телезрители по всему миру были, как и мы, румыны, искренне потрясены этой ужасной сценой, говорит о том, что где-то в системе организации этих соревнований что-то не так, — отметил премьер-министр.

Румынская гимнастка Сабрина Воиня. Фото © ТАСС / ZUMA / Mickael Chavet

Напомним, что в финале вольных упражнений победила Ребека Андраде из Бразилии, серебро досталось прославленной американке Симоне Байлз. А вот на бронзу претендовали три девушки: румынки Ана Бэрбосу и Сабрина Воиня, а также американка Джордан Чайлз. В итоге из-за заступа судьи оштрафовали Воиню на 0,100 балла и она стала пятой. Третье место досталось как раз Бэрбосу, девушка уже с румынским флагом в руках принимала поздравления. В это время сборная США подала апелляцию, которую судьи неожиданно удовлетворили. Таким образом, румынку подвинули на четвёртое место, а американка взяла бронзу. Этот поступок соперников вызвал бурю обсуждений.

250 тысяч долларов за фото с членом

Неожиданным героем Игр стал французский прыгун с шестом Антони Аммирати. Во время одной из попыток взять высоту 5,70 француз задел планку коленями, а затем снёс её своим членом. Видео этого момента облетело все социальные сети, а спортсмен в одночасье стал знаменитым.

Французский прыгун с шестом Антони Аммирати. Видео © Telegram / MDK

История даже получила продолжение. Один порносайт предложил Аммирати за его 60-минутное порно-шоу перед веб-камерой 250 тысяч долларов. Интересно, что эта сумма в три раза больше, чем спортсмен мог бы получить за золотую медаль на Играх.

Реакция на это всё оказалась неоднозначной. Многие осудили привлечение порноиндустрии к празднику спорта и событию, которое смотрят дети.

Самая сексуальная пловчиха покинула Париж

Красотку-пловчиху Луану Алонсо выгнали из сборной Парагвая за то, что она ночевала за пределами Олимпийской деревни. Как пишет испанская газета Marca, девушка к тому же вела себя неподобающим образом и портила атмосферу в команде.

Парагвайская пловчиха Луана Алонсо. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / luanalonsom

Спортсменка обиделась на такое решение руководителей сборной и в социальных сетях объявила, что завершает карьеру. Эта Олимпиада стала уже второй для Алонсо, но заветных медалей у неё пока нет.

Новый допинг-скандал

Олимпийский комитет Греции выгнал из Олимпийской деревни прыгунью с шестом Элени-Клаудию Полак из-за положительной допинг-пробы. Сама спортсменка утверждает, что запрещённый препарат попал в её организм через мясо, которое она вынуждена есть из-за низкого уровня гемоглобина.

— Я ни в коем случае не хочу себя оправдывать. Вероятно, это произошло в Нидерландах. Именно там я ела мясо на гриле. Мне сказали, что вещество, содержащееся в моей моче, помогает животным расти быстрее. Думаю, если бы это вещество было найдено двумя днями раньше, меня бы не допустили. То, что мы едим, действительно опасно, — призналась прыгунья в интервью AMNA.

Всё бы ничего, но на Олимпиаде в Париже уж слишком часто спортсменов ловят на допинге. Ранее попались дзюдоисты Саджад Ганим Сехен из Ирака и Мохаммад Самим Файзад из Афганистана, боксёрша Синтия Темитайо Огунсемилоре из Нигерии и волейболистка Лисвел Ева Мехиа из Доминиканы. Всех их отстранили от участия в Играх-2024. Был один исключительный случай: каноистке из Польши Дороте Боровске разрешили соревноваться в Париже. Спортсменка, провалившая допинг-тест, доказала, что запрещённое вещество попало в её организм из-за лечения ожогов у собаки.

Фанат чуть не сорвал выдающийся забег

Одним из самых зрелищных моментов на Олимпиаде в Париже стал мужской финальный забег на 100 метров. Судьбу золота определяли по фотофинишу, ведь спринтеров разделяли какие-то тысячные доли секунды. В итоге золото взял американец Ноа Лайлс.

При этом забег мог быть сорван. Оказалось, что начало соревнований задержали из-за фаната. Как сообщил британский таблоид The Mirror, мужчина в майке с надписью "Свободная Палестина" пытался выбежать на дорожку, где ждали своего старта восемь спортсменов.

Мужской финальный забег на 100 метров на Олимпиаде в Париже. Видео © Telegram / Спорт-Экспресс

Сотрудники службы безопасности задержали болельщика. Им оказался 24-летний парень из Австралии. Ранее он выбегал на поле в финале чемпионата мира по крикету, который проходил в Индии.

Зачем задели Кафельникова?

Во время телевизионных трансляций Олимпиады в Париже часто показывают рекорды разных спортсменов. Россиян сначала показывали с привычным всем триколором. Однако во время теннисного финала в мужском одиночном разряде, где серб Новак Джокович обыграл испанца Карлоса Алькараса, случился казус.

Телеканал Eurosport показал картинку со всеми победителями олимпийского турнира до 2000 года. Как раз в 2000-м в Сиднее золотую медаль завоевал Евгений Кафельников. Организаторы трансляции почему-то представили его с зелёным флагом нейтральных спортсменов и подписью AIN (Athletes Individuels Neutres).

Австралия. Сидней. Российский теннисист Евгений Александрович Кафельников, победивший в мужском одиночном разряде в 2000 году. Фото © ТАСС / Роберт Максимов

Кафельников на Олимпиаде в Сиднее выступал с флагом и гимном России, никаких санкций к нашим атлетам не было применено. Это возмутило многих болельщиков. Отреагировал на такой жест Eurosport и сам Евгений. Он сделал репост публикации возмущённого фаната на свою страницу в соцсети.

Кишечная палочка после купания в Сене

Сборная Бельгии по триатлону была вынуждена отказаться от участия в смешанной эстафете, потому что спортсменка Клэр Мишель отравилась накануне соревнований. Её сразу же госпитализировали в больницу, где врачи выявили у триатлонистки штамм E. coli, то есть кишечную палочку. Бельгийка почувствовала себя плохо после заплыва в Сене.

Сборная Бельгии по триатлону отказалась от участия в смешанной эстафете. Фото © olympics

— Мишель — член нашей эстафетной команды, но, к сожалению, заболела и вынуждена сняться с соревнований. COIB и бельгийские триатлонисты надеются, что будут извлечены уроки для грядущих соревнований по триатлону на Играх, — говорится в заявлении бельгийской федерации.

Напомним, что несколько раз соревнования триатлонистов из-за загрязнения Сены переносили. В итоге их провели, массовых отравлений выявлено не было, но несколько человек заболели.

Сон под лавочкой вместо номера с кондиционером

Олимпийские игры проходят в знойную жару, которая охватила всю Европу. Однако организаторы с целью минимизации загрязнения окружающей среды нигде не установили кондиционеры. Например, американцы привезли с собой свои устройства для охлаждения воздуха. А кто-то был вынужден мучиться.

Итальянский пловец Томас Чеккон, который стал олимпийским чемпионом на дистанции 100 метров на спине, устал от жары и уснул под лавкой прямо на улице, так как в номере нет кондиционера. Фото © Telegram / K/On/Off

Итальянский пловец Томас Чеккон, который стал олимпийским чемпионом на дистанции 100 метров на спине, устал от жары и не придумал ничего лучше, чем уснуть под лавкой прямо на улице. Спортсмен подстелил себе покрывало, чтобы не запачкаться. Фото спящего итальянца в соцсети выложил гребец из сборной Саудовской Аравии Хусейн Алиреза. И оно вмиг стало обсуждаемым.

Авторы Галина Глазко