После ухода Томаса Баха с поста главы Международного олимпийского комитета, он запомнится лишь заплывами по грязной реке Сене в Париже, победой боксёра-трансгендера и постыдной, оскорбительной церемонией открытия. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

"И, конечно, в памяти останется его удивительное утверждение об отсутствии "серьёзно обоснованной научной системы, позволяющей идентифицировать мужчин и женщин". Лучше бы ему такое не говорить. С такими затруднениями в определении очевидного Баху действительно пора", — добавил политик.