"Действительно пора": Пушков перечислил "заслуги" подумавшего не переизбираться на пост главы МОК Баха
Сенатор Пушков считает, что Баху действительно пора покинуть пост главы МОК
Томас Бах. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Focus Pix
После ухода Томаса Баха с поста главы Международного олимпийского комитета, он запомнится лишь заплывами по грязной реке Сене в Париже, победой боксёра-трансгендера и постыдной, оскорбительной церемонией открытия. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в своём телеграм-канале.
"И, конечно, в памяти останется его удивительное утверждение об отсутствии "серьёзно обоснованной научной системы, позволяющей идентифицировать мужчин и женщин". Лучше бы ему такое не говорить. С такими затруднениями в определении очевидного Баху действительно пора", — добавил политик.
Недавно Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что не станет выдвигать свою кандидатуру для переизбрания на новый срок. Он пришёл к этому решению через долгие размышления и дискуссии с коллегами по организации.