Боксёршу-трансгендера Хелиф лишили права нести флаг Алжира на закрытии Олимпиады
На закрытии ОИ флаг Алжира вместо Иман Хелиф несли гимнастка и легкоатлет
На церемонии закрытия Олимпийских игр неожиданное изменение в протоколе привлекло внимание зрителей. Ожидалось, что флаг Алжира будет нести боксёрша-трансгендер Иман Хелиф, однако эту почётную миссию вместо неё выполнили обладательница золотой медали по спортивной гимнастике Кайлия Немур и бронзовый призёр по лёгкой атлетике Джамель Седжати.
Боксёрша-трансгендер Иман Хелиф на церемонии закрытия Олимпиады в Париже. Видео © X / Kahlissee
Причины такого решения остались загадкой, вызвавшей множество вопросов и обсуждений среди зрителей. Примечательно, что ни одно официальное заявление о причинах смены не было сделано. Этот случай стал одной из интригующих деталей церемонии, привлекшей внимание как зрителей, так и участников игр.
Ранее алжирская боксёрша Иман Хелиф, завоевав золотую медаль на Олимпийских играх, одолела китаянку Ян Лю в финале весовой категории до 66 килограммов. Этот триумф стал для чемпионки первой олимпийской наградой и второй для сборной Алжира на текущих Играх. Поединок продлился все три раунда и завершился единогласным решением судей в пользу 25-летней спортсменки.
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