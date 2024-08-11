Боксёршу-трансгендера Хелиф лишили права нести флаг Алжира на закрытии Олимпиады

На церемонии закрытия Олимпийских игр неожиданное изменение в протоколе привлекло внимание зрителей. Ожидалось, что флаг Алжира будет нести боксёрша-трансгендер Иман Хелиф, однако эту почётную миссию вместо неё выполнили обладательница золотой медали по спортивной гимнастике Кайлия Немур и бронзовый призёр по лёгкой атлетике Джамель Седжати.

Боксёрша-трансгендер Иман Хелиф на церемонии закрытия Олимпиады в Париже. Видео © X / Kahlissee

Причины такого решения остались загадкой, вызвавшей множество вопросов и обсуждений среди зрителей. Примечательно, что ни одно официальное заявление о причинах смены не было сделано. Этот случай стал одной из интригующих деталей церемонии, привлекшей внимание как зрителей, так и участников игр.