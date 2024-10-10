Только под флагом: Олимпийский чемпион Рылов объяснил отказ от нейтрального статуса

Спортсмен Евгений Рылов, который стал двукратным олимпийским чемпионом по плаванию, не собирается участвовать в соревнованиях под нейтральным статусом. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Не имею желания получать нейтральный статус, хочу выступать под флагом России», — написал Рылов.

Накануне Всероссийская федерация плавания (ВФП) сообщала о том, что была создана группа спортсменов из России, которая уже начала получать нейтральный статус для участия в международных турнирах. Этот статус пока получили два спортсмена — Ника Годун и Андрей Мельников.