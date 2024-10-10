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10 октября, 08:47

Только под флагом: Олимпийский чемпион Рылов объяснил отказ от нейтрального статуса

Пловец Рылов заявил, что хочет выступать на соревнованиях под флагом России

Пловец Евгений Рылов. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Пловец Евгений Рылов. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Спортсмен Евгений Рылов, который стал двукратным олимпийским чемпионом по плаванию, не собирается участвовать в соревнованиях под нейтральным статусом. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Не имею желания получать нейтральный статус, хочу выступать под флагом России»,написал Рылов.

Накануне Всероссийская федерация плавания (ВФП) сообщала о том, что была создана группа спортсменов из России, которая уже начала получать нейтральный статус для участия в международных турнирах. Этот статус пока получили два спортсмена — Ника Годун и Андрей Мельников.

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А ранее Life.ru писал, что иностранные спортсмены тоскуют без россиян на турнирах. По словам семикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Светланы Ромашиной, спортсмены из РФ привносили искусство в соревнования.

Дарья Нарыкова
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