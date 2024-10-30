Россия якобы чаще остальных 55 участников мировых конфликтов нарушала Олимпийскую хартию, утверждает президент Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Поэтому, по его словам, отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) было неизбежно.

«Отстранение ОКР было неизбежно, потому что ОКР и следующие за ним спортивные организации занимались деятельностью на территории Украины. И это нарушение Олимпийской хартии. И объявило, что спортивные организации и спортсмены на этой территории теперь под их юрисдикцией», — заявил Бах на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Португалии.

При этом Бах осмелился добавить, что МОК не наказывает спортсменов за действия правительств или национальных олимпийских комитетов.

Напомним, что ОКР официально отстранён от соревнований решением МОК 12 октября 2023 года после воссоединения с регионами Донбасса и Новороссии. До этого спортсмены допускались до турниров под нейтральным флагом. На Олимпиаду в Париже приехали менее двух десятков российских атлетов. Впрочем, возможно это к лучшему, ведь турнир был окрашен многочисленными скандалами. Например, многих шокировало открытие Олимпиады с пародией на «Тайную вечерю» и ЛГБТ*-парадом. А заплыв спортсменов в Сене привёл к массовому отравлению.