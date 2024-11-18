«Пора заканчивать обвинения»: Дегтярёв заявил о сближении России с МОК
Министр спорта Дегтярёв: Восстановление отношений с МОК началось
Министр спорта России Михаил Дегтярёв объявил о начале работы по восстановлению отношений с Международным олимпийским комитетом (МОК) и призвал прекратить обвинения и оскорбления.
«Диалог с МОК ведётся непублично, по разным каналам, я встречаюсь с международными чиновниками на нейтральных площадках. Сближение позиций началось, вы, наверное, заметили изменения в риторике. Я считаю, что пора заканчивать обвинения и оскорбления, надо начать сближение нашего олимпийского комитета с МОК», — сказал министр на Всероссийском форуме новых медиа в Москве.
Он выразил мнение, что рекомендации о допуске спортсменов в нейтральном статусе не соответствуют юридическим нормам. По его словам, простое повторение данного тезиса не изменит ситуации. Дегтярёв добавил, что его правовое образование и сотрудничество с опытными юристами, а также намерения усилить команду в ОКР должны помочь в достижении поставленных целей.
ОКР был официально отстранён от соревнований по решению МОК, принятому 12 октября 2023 года, после объединения с регионами Донбасса и Новороссии. До этого атлеты из России могли участвовать в турнирах под нейтральным флагом. На Олимпийские игры в Париже в этом году прибыло менее двадцати российских спортсменов. В ответ на такие решения официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила главу МОК Томаса Баха в том, что он сделал олимпийское движение частью политики.
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