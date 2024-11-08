«Не в бровь, а в глаз»: Вяльбе согласилась с мнением Путина о Бахе, назвав МОК цирком

«Сказано не в бровь, а в глаз. Так и есть на самом деле. МОК превратился в какой-то междусобойчик —сплошные двойные стандарты. Поздравления после этой жуткой парижской Олимпиады со стороны Баха всем руководителям Франции. Мне бы на его месте было очень стыдно. Я бы у всех христиан еще прощения просила за такую вакханалию. Абсолютно правильно – цирк какой-то», — сказала Вяльбе в беседе с РИА «Новости».