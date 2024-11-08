«Не в бровь, а в глаз»: Вяльбе согласилась с мнением Путина о Бахе, назвав МОК цирком
Вяльбе согласилась с мнением Путина о Бахе и отстранении россиян от соревнований
Президент России Владимир Путин чётко обозначил позицию РФ, охарактеризовав Международный олимпийский комитет (МОК) как «сборище цирковых артистов». Такую информацию озвучила председатель Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
«Сказано не в бровь, а в глаз. Так и есть на самом деле. МОК превратился в какой-то междусобойчик —сплошные двойные стандарты. Поздравления после этой жуткой парижской Олимпиады со стороны Баха всем руководителям Франции. Мне бы на его месте было очень стыдно. Я бы у всех христиан еще прощения просила за такую вакханалию. Абсолютно правильно – цирк какой-то», — сказала Вяльбе в беседе с РИА «Новости».
Она также выразила мнение, что даже с возможным избранием Дональда Трампа на пост президента США вряд ли произойдут изменения, но уверена, что Россия вернётся во все международные организации.
Ранее Путин также выразил недовольство по поводу выступления артистов на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, назвав его оскорбительным для христиан. По мнению российского президента, показ таких материалов задевает чувства миллионов верующих, что, как он считает, является недопустимым. Кроме того, он заявил, что выступление мужчин в женских соревнованиях убивает спорт.
ТАСС / Алексей Белкин