«Убивает спорт»: Путин выступил против участия мужчин в женских соревнованиях

Президент России Владимир Путин высказал мнение, что участие мужчин, идентифицирующих себя как женщин, в женских спортивных соревнованиях негативно сказывается на спорте. Во время выступления на ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи он отметил, что такие случаи «убивают женский спорт» и что подобные участники должны соревноваться между собой.