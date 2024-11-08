«Убивает спорт»: Путин выступил против участия мужчин в женских соревнованиях
Путин заявил, что выступление мужчин в женских соревнованиях убивает спорт
Президент России Владимир Путин высказал мнение, что участие мужчин, идентифицирующих себя как женщин, в женских спортивных соревнованиях негативно сказывается на спорте. Во время выступления на ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи он отметил, что такие случаи «убивают женский спорт» и что подобные участники должны соревноваться между собой.
«Это то же, что возможность для мужчин выступать в женских видах спорта. Это убивает женский спорт. Пошёл, выиграл, нос женщине сломал», — сказал российский лидер.
Напомним, в ходе Олимпийских игр 2024 года в Париже разгорелся скандал, когда в женских соревнованиях по боксу выступили спортсмены, в ДНК которых были обнаружены мужские хромосомы. В частности, это касается алжирки Иман Хелиф и представительницы Тайваня Линь Юйтин. Обе завоевали золотые медали, разгромив соперниц. Недавно Le Correspondent опубликовало медицинский отчёт, который подтверждает, что Хелиф является мужчиной. В статье говорится, что уровень тестостерона у неё превышает норму для женщин в пять раз, а результаты МРТ показывают отсутствие матки и наличие «семенников в паховых каналах», а также микропениса.
Life.ru