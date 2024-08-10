Вторая провалившая гендерный тест боксёрша стала олимпийской чемпионкой

Боксёрши провели в ринге все три раунда, доверив задачу по определению победителя судьям. Единогласным решением титул чемпионки был присвоен Юйтин, которая чаще доставала полячку хлёсткими ударами за счёт преимущества в длине рук. Шеремета не приняла поражение и после объявления вердикта скрестила пальцы над головой, предварительно указав на себя. Тем самым она намекнула на наличие в своём ДНК лишь женских XX хромосом.