Вторая провалившая гендерный тест боксёрша стала олимпийской чемпионкой
Линь Юйтин. Обложка © X / Taipei Times
Тайваньская боксёрша Линь Юйтин, провалившая гендерный тест из-за мужского набора хромосом XY, одержала победу в финале олимпийского турнира. Соперницей азиатки стала польская спортсменка Юлия Шеремета. Бой проходил в весовой категории до 57 килограммов.
Боксёрши провели в ринге все три раунда, доверив задачу по определению победителя судьям. Единогласным решением титул чемпионки был присвоен Юйтин, которая чаще доставала полячку хлёсткими ударами за счёт преимущества в длине рук. Шеремета не приняла поражение и после объявления вердикта скрестила пальцы над головой, предварительно указав на себя. Тем самым она намекнула на наличие в своём ДНК лишь женских XX хромосом.
Юлия Шеремета после поражения в финале олимпийского турнира. Видео © X / FairPlayForWomen