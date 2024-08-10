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10 августа, 20:30

Вторая провалившая гендерный тест боксёрша стала олимпийской чемпионкой

Линь Юйтин. Обложка © X / Taipei Times

Линь Юйтин. Обложка © X / Taipei Times

Тайваньская боксёрша Линь Юйтин, провалившая гендерный тест из-за мужского набора хромосом XY, одержала победу в финале олимпийского турнира. Соперницей азиатки стала польская спортсменка Юлия Шеремета. Бой проходил в весовой категории до 57 килограммов.

Боксёрши провели в ринге все три раунда, доверив задачу по определению победителя судьям. Единогласным решением титул чемпионки был присвоен Юйтин, которая чаще доставала полячку хлёсткими ударами за счёт преимущества в длине рук. Шеремета не приняла поражение и после объявления вердикта скрестила пальцы над головой, предварительно указав на себя. Тем самым она намекнула на наличие в своём ДНК лишь женских XX хромосом.

Юлия Шеремета после поражения в финале олимпийского турнира. Видео © X / FairPlayForWomen

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Днём ранее обладательницей золотой медали на Играх в Париже стала и алжирская спортсменка Иман Хелиф. Напомним, что в 2022 году она провалила гендерный тест Международной ассоциации бокса.

Илья Пушкарев
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