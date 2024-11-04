Отчёт показал, что у алжирской боксёрши Хелиф нет матки, зато есть кое-что другое
У олимпийской чемпионки Иман Хелиф выявлен мужской кариотип и отсутствие матки
Иман Хелиф. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / imane_khelif_10
Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф имеет мужской кариотип и уровень тестостерона, значительно превышающий женские нормы. Данные взяты из медицинских карт спортсменки из больниц в Алжире и Париже. Отчёт опубликовало французское издание Le Correspondant.
В результате проведённых МРТ-исследований было выявлено, что у Хелиф отсутствуют матка и яичники, вместо них в паховом канале обнаружены гонады (семенники), а также зафиксировано наличие микропениса. Её кариотип, 46,XY, и уровень тестостерона 14,7 нмоль/л соответствуют мужским нормам, что значительно отличается от женских показателей.
По данным издания, алжирский представитель МОК Мустафа Берраф мог использовать связи, чтобы обеспечить участие Хелиф на Олимпиаде. Ещё до этого Международная боксёрская ассоциация (IBA) в 2023 году запретила ей участвовать в чемпионате мира из-за несоответствия критериям допуска. Выступление спортсменки на Олимпиаде вызвало широкий резонанс.
Напомним, на пути Иман к олимпийскому золоту возник гендерный скандал: в её ДНК были обнаружены мужские хромосомы, что вызвало враждебные реакции со стороны коллег и зрителей. Итальянская боксёрша Анджела Карини, участвовавшая с Иман в поединке, вовсе отказалась продолжать бой спустя 46 секунд после его начала.