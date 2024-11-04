Отчёт показал, что у алжирской боксёрши Хелиф нет матки, зато есть кое-что другое

Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф имеет мужской кариотип и уровень тестостерона, значительно превышающий женские нормы. Данные взяты из медицинских карт спортсменки из больниц в Алжире и Париже. Отчёт опубликовало французское издание Le Correspondant.

В результате проведённых МРТ-исследований было выявлено, что у Хелиф отсутствуют матка и яичники, вместо них в паховом канале обнаружены гонады (семенники), а также зафиксировано наличие микропениса. Её кариотип, 46,XY, и уровень тестостерона 14,7 нмоль/л соответствуют мужским нормам, что значительно отличается от женских показателей.