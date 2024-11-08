«Краёв не видят»: Путин осудил церемонию открытия Игр в Париже за оскорбление верующих

Президент России Владимир Путин выразил возмущение по поводу сцен на открытии Олимпийских игр в Париже, заявив, что они были оскорбительными для христиан. По словам российского лидера, демонстрация подобных материалов задевала чувства миллионов верующих, что, по его мнению, недопустимо.

«Я не знаю, на что рассчитывали и зачем это делали организаторы, зачем это МОК (Международный олимпийский комитет — Прим. Life.ru) пропустил. Это, безусловно, было оскорбительно для миллионов верующих христиан», — сказал Путин.