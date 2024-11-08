«Краёв не видят»: Путин осудил церемонию открытия Игр в Париже за оскорбление верующих
Путин назвал сцены открытия Олимпиады в Париже оскорбительными для христиан
Президент России Владимир Путин выразил возмущение по поводу сцен на открытии Олимпийских игр в Париже, заявив, что они были оскорбительными для христиан. По словам российского лидера, демонстрация подобных материалов задевала чувства миллионов верующих, что, по его мнению, недопустимо.
«Я не знаю, на что рассчитывали и зачем это делали организаторы, зачем это МОК (Международный олимпийский комитет — Прим. Life.ru) пропустил. Это, безусловно, было оскорбительно для миллионов верующих христиан», — сказал Путин.
Выступая на Валдайском форуме, лидер России подчеркнул, что свобода одного общества или человека должна ограничиваться там, где начинается свобода другого. Он отметил, что некоторые люди, создавая подобные материалы, «не видят краёв», нарушая моральные границы.
Скандальные сцены на церемонии открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже опечалили и Ватикан. В пресс-службе Святого престола отмечали, что свобода выражения мнений хоть и не подвергается сомнению, но должна находить свой предел в уважении к другим. А президент Франции Эмманюэль Макрон горделиво назвал церемонию открытия ОИ в стиле гей-шабаша «настоящим лицом» страны.
Life.ru