Призёр ОИ из Армении ждёт возвращения гимнастов РФ в мировой спорт — без них слишком легко

В отсутствие спортсменов из России на международных соревнованиях стало проще выигрывать медали. Об этом в беседе с ТАСС заявил серебряный призёр парижской Олимпиады, капитан сборной Армении по спортивной гимнастике Артур Давтян, добавив, что ему жаль, что гимнастам из РФ приходится пропускать все крупные мероприятия за рубежом.

«Спорт должен быть в стороне от политики. Скажу честно, без российских гимнастов стало легче завоёвывать высокие места на соревнованиях, потому что на всех снарядах россияне были в числе основных претендентов на медали. Но мы сами никак не сможем исправить ситуацию и вернуть ребят обратно на международные старты. Конечно, обидно, что спортсмены не могут выступать, нам остаётся ждать, когда на соревнования вернутся все сильнейшие», — признался он в разговоре с агентством.

Артур Давтян входит в список участников международного турнира «Кубок Воронина», который проводится в Москве с 7 по 8 декабря. Он рассказал, что уже давно не выступал в российской столице, где у него живёт множество родных. Спортсмен добавил, что у него выдался трудный сезон, а также беспокоят боли в руке и колене, но он всё равно решил приехать и посоревноваться с другими спортсменами, на которых ему интересно взглянуть, даже если они и не лучшие из лучших.

Давтяну 32 года, помимо серебра на ОИ в Париже, он также завоевал бронзу в Токио в 2020 года в дисциплине опорного прыжка. А в 2022 году на этом снаряде забрал титул чемпиона мира.