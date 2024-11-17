Российские шахматистки заняли весь пьедестал в блице на соревнованиях в Индии

Шахматистка из России Екатерина Лагно выиграла международный турнир по блицу Tata Steel Chess India. Состязание проходило в Калькутте, спортсменка набрала 11,5 очка. Примечательно, что весь пьедестал заняли российские шахматистки.

На втором месте оказалась Валентина Гунина, набралв 11 очков. А бронза досталась Александре Горячкиной, у неё 9,5 очка. Места у мужчин распределились следующим образом: победителем стал норвежский шахматист Магнус Карлсен (13 очков). Серебро досталось американцу Уэсли Со (11,5), а третье место занял Арджун Эригайси из Индии (10,5).