Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 14:25

Российские шахматистки заняли весь пьедестал в блице на соревнованиях в Индии

Екатерина Лагно. Обложка © Пресс-служба Федерации шахмат России / Александр Мотылёв

Екатерина Лагно. Обложка © Пресс-служба Федерации шахмат России / Александр Мотылёв

Шахматистка из России Екатерина Лагно выиграла международный турнир по блицу Tata Steel Chess India. Состязание проходило в Калькутте, спортсменка набрала 11,5 очка. Примечательно, что весь пьедестал заняли российские шахматистки.

На втором месте оказалась Валентина Гунина, набралв 11 очков. А бронза досталась Александре Горячкиной, у неё 9,5 очка. Места у мужчин распределились следующим образом: победителем стал норвежский шахматист Магнус Карлсен (13 очков). Серебро досталось американцу Уэсли Со (11,5), а третье место занял Арджун Эригайси из Индии (10,5).

Шахматист раскрыл истинное отношение Магнуса Карлсена к россиянам
Шахматист раскрыл истинное отношение Магнуса Карлсена к россиянам

А ранее Life.ru рассказывал, что россиянка Ольга Карманова стала победительницей чемпионата мира по шахматам среди юниоров. Спортсменка набрала девять очков.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • шахматы
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar