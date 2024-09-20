Шахматист раскрыл истинное отношение Магнуса Карлсена к россиянам
Шахматист Гутенев счёл чистой политикой заявления Магнуса Карлсена о россиянах
Александр Гутенев и Магнуса Карлсен. Обложка © VK / Александр Гутенев, © Wikipedia / Frans Peeters
Что касается личного общения, то к российским шахматистам у норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена нет никакой неприязни, а его заявления об отстранении россиян от турниров — это просто политика. Об этом в беседе с Life.ru заявил шахматист, международный мастер по шахматам Александр Гутенев.
В этот раз он решил прямо в лицо и так резко высказаться, обозначил европейскую позицию. Думаю, шахматисты тут не при чём, можно было бы и пустить поиграть. Я почти уверен, что сам Карлсен не имеет ничего против российских и белорусских шахматистов. Он прекрасно общается с Яном Непомнящим, они недавно играли на Чемпионате мира в Казахстане за одну команду. Прекрасно они общаются.
Гутенев также рассказал, что для россиян пока остаётся возможность выступать на международных и европейских турнирах под нейтральным флагом — это компромиссный вариант, которым многие пользуются. А некоторые спортсмены перешли под флаги других федераций. Те же, кто не собирается менять флаг, остались без европейских турниров.
Напомним, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен во время получения награды лучшему шахматисту всех времён призвал не допускать россиян и белорусов к состязаниям под эгидой FIDE (ФИДЕ – «Международной шахматной федерации»).