Шахматист раскрыл истинное отношение Магнуса Карлсена к россиянам

В этот раз он решил прямо в лицо и так резко высказаться, обозначил европейскую позицию. Думаю, шахматисты тут не при чём, можно было бы и пустить поиграть. Я почти уверен, что сам Карлсен не имеет ничего против российских и белорусских шахматистов. Он прекрасно общается с Яном Непомнящим, они недавно играли на Чемпионате мира в Казахстане за одну команду. Прекрасно они общаются.