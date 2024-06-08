Захарова назвала самоисключением из мировых шахмат решение FIDE отстранить ФШР
Решив отстранить Федерацию шахмат России (ФШР), комиссия по этике Международной шахматной федерации (FIDE) исключила сама себя из мировых шахмат. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
"Федерацию шахмат России временно исключили из FIDE. Таким образом FIDE временно исключила себя из мировых шахмат", — написала она в телеграм-канале в субботу, 8 июня.
Как сообщал Life.ru, 7 июня FIDE лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации на два года. По словам президента международной организации Аркадия Дворковича, решение ещё не вступило в силу и многие в совете FIDE с ним не согласны. При этом сам он заявил, что получил выговор от первой инстанции комиссии по этике. В организации заявили о готовности заменить решение о двухлетнем отстранении ФШР на условное с испытательным сроком на три года. Для этого, как утверждается, необходимо выполнить некоторые условия. Так, от ФШР требуют упразднить попечительский совет, против членов которого введены санкции. Также FIDE призывает организацию прекратить работу в Крыму, ДНР, ЛНР и Херсонской области.
VK / МИД России