FIDE забанила российскую шахматную федерацию на два года

Международная шахматная федерация (FIDE) лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации на срок два года. Об этом сообщил президент международной организации Аркадий Дворкович. Он уточнил, что решение ещё не вступило в силу и многие в совете FIDE с ним не согласны.

"Насколько я знаю, это решение будет опротестовано, и ФШР настаивает на рассмотрении этого вопроса на генеральной ассамблее FIDE в сентябре этого года. Безусловно, ассамблея не может не рассмотреть такой значимый для всего мирового шахматного движения вопрос", — приводит слова Дворковича "Матч ТВ".

Президент FIDE добавил, что сам получил выговор от первой инстанции комиссии по этике.