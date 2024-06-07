FIDE забанила российскую шахматную федерацию на два года
FIDE лишила членства Федерацию шахмат России на два года
Международная шахматная федерация (FIDE) лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации на срок два года. Об этом сообщил президент международной организации Аркадий Дворкович. Он уточнил, что решение ещё не вступило в силу и многие в совете FIDE с ним не согласны.
"Насколько я знаю, это решение будет опротестовано, и ФШР настаивает на рассмотрении этого вопроса на генеральной ассамблее FIDE в сентябре этого года. Безусловно, ассамблея не может не рассмотреть такой значимый для всего мирового шахматного движения вопрос", — приводит слова Дворковича "Матч ТВ".
Президент FIDE добавил, что сам получил выговор от первой инстанции комиссии по этике.
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