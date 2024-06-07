Песков счёл несправедливым решение FIDE в отношении Федерации шахмат РФ

Решение Международной шахматной федерации (FIDE) о лишении Федерации шахмат России членства в организации является несправедливым, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В беседе с ТАСС он заверил, что российская сторона будет отстаивать свои интересы.

"Однозначно считаем это решение несправедливым. Будем отстаивать наши интересы. <…> До сих пор у нас с FIDE были очень конструктивные отношения, надеемся, что речь идёт о недопонимании, которое нам удастся преодолеть", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.