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7 июня, 20:04

Песков счёл несправедливым решение FIDE в отношении Федерации шахмат РФ

Песков: Россия будет отстаивать свои интересы после решения FIDE

Решение Международной шахматной федерации (FIDE) о лишении Федерации шахмат России членства в организации является несправедливым, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В беседе с ТАСС он заверил, что российская сторона будет отстаивать свои интересы.

"Однозначно считаем это решение несправедливым. Будем отстаивать наши интересы. <…> До сих пор у нас с FIDE были очень конструктивные отношения, надеемся, что речь идёт о недопонимании, которое нам удастся преодолеть", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

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Напомним, FIDE лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации на срок два года. Президент международной организации Аркадий Дворкович уточнил, что решение ещё не вступило в силу и многие в совете FIDE с ним не согласны.

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kremlin

Оксана Попова
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