Чернышенко заявил, что Россия продолжит работу с WADA и выплатит членский взнос
Россия выплатит членский взнос WADA. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piotr Swat
Россия продолжит рабочие отношения со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и выплатит членский взнос. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Он напомнил, что в октябре 2005 года была принята Международная конвенция ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, цель которой заключается в содействии предотвращению применения запрещённых препаратов на всех спортивных соревнованиях.
"В 2006 году Российская Федерация ратифицировала эту конвенцию, поэтому, как и другие её участники, обязана платить ежегодные взносы на финансирование Всемирного антидопингового агентства. Мы ответственная страна, которая выполняет взятые на себя обязательства, поэтому продолжаем взаимодействие с агентством, чтобы обеспечить нашим спортсменам возможность полноценно участвовать в любых спортивных соревнованиях", — отметил Чернышенко в беседе с ТАСС.
Ранее в WADA назвали причину непринятия взноса от России. Как там уточнили, процесс получения взноса от РФ усложняет банковские ограничения. До этого уже экс-министр спорта России Олег Матыцин заявил о достигнутой договорённости с WADA о выплате российского взноса за 2023 год. Сумма платежа не разглашалась, однако ранее представители антидопингового агентства заявили, что организация так и не получила от РФ денежных средств в размере $1,2 миллиона.