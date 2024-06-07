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7 июня, 08:02

Чернышенко заявил, что Россия продолжит работу с WADA и выплатит членский взнос

Россия выплатит членский взнос WADA. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piotr Swat

Россия выплатит членский взнос WADA. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piotr Swat

Россия продолжит рабочие отношения со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и выплатит членский взнос. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он напомнил, что в октябре 2005 года была принята Международная конвенция ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, цель которой заключается в содействии предотвращению применения запрещённых препаратов на всех спортивных соревнованиях.

"В 2006 году Российская Федерация ратифицировала эту конвенцию, поэтому, как и другие её участники, обязана платить ежегодные взносы на финансирование Всемирного антидопингового агентства. Мы ответственная страна, которая выполняет взятые на себя обязательства, поэтому продолжаем взаимодействие с агентством, чтобы обеспечить нашим спортсменам возможность полноценно участвовать в любых спортивных соревнованиях", — отметил Чернышенко в беседе с ТАСС.

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Ранее в WADA назвали причину непринятия взноса от России. Как там уточнили, процесс получения взноса от РФ усложняет банковские ограничения. До этого уже экс-министр спорта России Олег Матыцин заявил о достигнутой договорённости с WADA о выплате российского взноса за 2023 год. Сумма платежа не разглашалась, однако ранее представители антидопингового агентства заявили, что организация так и не получила от РФ денежных средств в размере $1,2 миллиона.

Николай Рюмин
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