Чернышенко заявил, что Россия продолжит работу с WADA и выплатит членский взнос

Россия продолжит рабочие отношения со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и выплатит членский взнос. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он напомнил, что в октябре 2005 года была принята Международная конвенция ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, цель которой заключается в содействии предотвращению применения запрещённых препаратов на всех спортивных соревнованиях.