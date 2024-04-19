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19 апреля, 10:29

WADA ждёт от России взнос на $1,2 миллиона за 2023 год

В WADA заявили о невыплате РФ обязательных взносов на $1,2 млн за 2023 год

Россия пока ещё не внесла взнос за 2023 год в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA). Как сообщили в пресс-службе организации, размер выплаты превышает 1,2 миллиона долларов.

"Пока что мы не получили взнос России на 2023 год. Сумма составляет $ 1 267 023", — приводит ТАСС слова представителя WADA.

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Напомним, в феврале глава Минспорта РФ Олег Матыцин подтвердил, что российская сторона согласовала с WADA выплату взноса за 2023 год. В конце прошлого года сообщалось, что антидопинговое агентство поддерживает связь с Москвой для получения ежегодного взноса, однако наложенные ограничения в банковской системе этот процесс заметно осложнили.

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ТАСС / VALENTIN FLAURAUD

Наталья Исакова
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