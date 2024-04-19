WADA ждёт от России взнос на $1,2 миллиона за 2023 год
В WADA заявили о невыплате РФ обязательных взносов на $1,2 млн за 2023 год
Россия пока ещё не внесла взнос за 2023 год в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA). Как сообщили в пресс-службе организации, размер выплаты превышает 1,2 миллиона долларов.
"Пока что мы не получили взнос России на 2023 год. Сумма составляет $ 1 267 023", — приводит ТАСС слова представителя WADA.
Напомним, в феврале глава Минспорта РФ Олег Матыцин подтвердил, что российская сторона согласовала с WADA выплату взноса за 2023 год. В конце прошлого года сообщалось, что антидопинговое агентство поддерживает связь с Москвой для получения ежегодного взноса, однако наложенные ограничения в банковской системе этот процесс заметно осложнили.
ТАСС / VALENTIN FLAURAUD