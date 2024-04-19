WADA ждёт от России взнос на $1,2 миллиона за 2023 год

Россия пока ещё не внесла взнос за 2023 год в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA). Как сообщили в пресс-службе организации, размер выплаты превышает 1,2 миллиона долларов.

"Пока что мы не получили взнос России на 2023 год. Сумма составляет $ 1 267 023", — приводит ТАСС слова представителя WADA.