Россия согласовала с WADA выплату взноса за 2023 год

Россия договорилась со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) о том, что организации будет выплачен взнос за 2023 год. Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Сейчас мы ждём подтверждения на следующий год, договорились, что они установят формулу взноса, потому что мы не можем ориентироваться на Совет Европы, членом которого Россия больше не является", — рассказал Матыцин ТАСС.

Министр не стал называть конкретную сумму, но подтвердил, что WADA получит от России платёж в согласованном ранее объёме.