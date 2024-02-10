Россия согласовала с WADA выплату взноса за 2023 год
Министр спорта Матыцин: Россия выплатит WADA взнос за 2023 год
Россия договорилась со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) о том, что организации будет выплачен взнос за 2023 год. Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.
"Сейчас мы ждём подтверждения на следующий год, договорились, что они установят формулу взноса, потому что мы не можем ориентироваться на Совет Европы, членом которого Россия больше не является", — рассказал Матыцин ТАСС.
Министр не стал называть конкретную сумму, но подтвердил, что WADA получит от России платёж в согласованном ранее объёме.
Напомним, ранее Life.ru сообщал, что WADA потребовало у России взнос в размере 2,6 миллиона долларов. Агентство хочет получить деньги за 2023 и 2024 годы — $1,27 млн и 1 335 860 миллионов долларов соответственно. При этом ранее в Министерстве спорта России заявляли, что страна готова была выплатить ежегодный взнос до конца 2023-го в случае определения формулы финансирования. Там указали, что Москва не согласна с тем, что с неё требуют сумму как с члена Совета Европы, хотя она вышла оттуда ещё в марте 2022 года.
Shutterstock