Минспорта: РФ выплатит взнос в WADA в случае определения формулы финансирования

Россия готова выплатить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) ежегодный взнос до конца года, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства спорта РФ. Там допустили такой вариант развития события при определении универсальной формулы финансирования.

"В соответствии со статьёй 15 конвенции UNESCO государства-участники поддерживают принцип равнодолевого финансирования бюджета WADA государственными органами и олимпийским движением. В настоящее время отсутствует утверждённая государствами формула финансирования WADA", — рассказали там.

В ведомстве добавили, что основанием для формирования ежегодного бюджета является Копенгагенская антидопинговая декларация 2003 года. Она не имеет юридической силы для государств, а каждый регион сам определяет порядок выплат в расчёте от годового бюджета WADA: у Африки — это 0,5%, Америки — 29%, Европы — 47,5%, Азии — 20,46% и Океании — 2,54%.

В министерстве подчеркнули, что в Европе платежи привязаны к шкале взносов государств в бюджет Совета Европы, а Россия с 16 марта прошлого года не является его членом.

"Россия не отказывается от уплаты взноса и готова его осуществить до конца года в полном объёме в случае определения универсальной формулы финансирования или, если такая формула не будет сформирована, в объёме по решению российской стороны", — добавили там.