WADA наказало более 200 российских спортсменов, расследуется ещё 145 дел
WADA наказало 222 россиян на основе проб из московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказало свыше 200 российских спортсменов. Об этом сообщил глава организации Витольд Банька на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в индийском Мумбае.
"На сегодня было вынесено 222 приговора, ещё по 58 делам были предъявлены обвинения, по 145 делам расследования продолжаются", — сказал Банька.
Он уточнил, что такие решения были приняты на основе данных московской лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб. К слову, в конце сентября организация сообщила о 218 приговорах в отношении россиян.
Ранее сообщалось, что Россия не стала платить взнос в бюджет WADA за 2023 год. Таким образом, антидопинговое агентство не получило от Минспорта РФ 1,267 миллиона долларов.
ТАСС / EPA / LAURENT GILLIERON