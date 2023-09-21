Минспорт РФ не стал платить WADA взнос за 2023 год

Россия пока не стала платить взнос в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) за 2023 год. Об этом свидетельствует пресс-релиз организации.

Таким образом, WADA не получила от Минспорта РФ 1,267 миллиона долларов. В министерстве подчеркнули, что размер такого показателя определён на основе шкалы взносов страны в Совет Европы. Однако РФ прекратила членство в этой организации.

"В этой связи необходимо выработать механизм оплаты ежегодного взноса в WADA для стран, не являющихся членами континентальных организаций, в частности Совета Европы", — заявили в пресс-службе Минспорта, передаёт ТАСС.

К тому же ежегодный бюджет организации формируется на основе Копенгагенской антидопинговой декларации 2003 года, которая необязательна для государств с юридической точки зрения. Москва уже инициировала вопрос о выработке формулы финансирования WADA для стран, которые не входят в Совет Европы.