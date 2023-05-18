WADA наказало 203 российских атлета, расследуются ещё 182 дела

Основываясь на данных проб московской лаборатории (LIMS), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказало 203 российских атлета. Как сообщила пресс-служба организации, 182 дела находятся на стадии расследования, ещё 73 спортсменам предъявили обвинения.

"Постоянный успех "Операции LIMS" является свидетельством значительной работы, проводимой отделами разведки и расследований, а также юридическими вопросами агентства", — заявил президент WADA Витольд Банька.

Банька также поблагодарил за усердие и возбуждение дел международные федерации и другие антидопинговые организации и заверил, что организация связывается со всеми соответствующими органами, чтобы обеспечить справедливость для спортсменов во всём мире. Тем временем директор отдела разведки и расследований WADA Гюнтер Юнгер заявил о преодолении "важного рубежа в 200 санкционированных дел" и уточнил, что впереди "ещё много работы".

"Успех этой операции в значительной степени обусловлен инвестициями, которые WADA и антидопинговое сообщество вложили в разведку и расследования, и демонстрирует, чего можно достичь посредством эффективного сотрудничества", — сказал Юнгер.

В Laboratory Information Management System (LIMS) фиксировались действия, связанные с итогами проверок спортсменов на допинг с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года информация была передана WADA, и тогда эксперты организации заявили о манипуляции по сокрытию допинговых нарушений. Российская сторона настаивала на своей непричастности, что послужило поводом для судебного разбирательства. Вставший на сторону WADA спортивный арбитражный суд лишь частично согласился с наложенным антидопинговым агентством пакетом санкций в отношении российского спорта, которые действовали до декабря 2022 года.