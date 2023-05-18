WADA наказало 203 российских атлета, расследуются ещё 182 дела
WADA наказало 203 российских спортсмена на основе проб из московской лаборатории
Основываясь на данных проб московской лаборатории (LIMS), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказало 203 российских атлета. Как сообщила пресс-служба организации, 182 дела находятся на стадии расследования, ещё 73 спортсменам предъявили обвинения.
"Постоянный успех "Операции LIMS" является свидетельством значительной работы, проводимой отделами разведки и расследований, а также юридическими вопросами агентства", — заявил президент WADA Витольд Банька.
Банька также поблагодарил за усердие и возбуждение дел международные федерации и другие антидопинговые организации и заверил, что организация связывается со всеми соответствующими органами, чтобы обеспечить справедливость для спортсменов во всём мире. Тем временем директор отдела разведки и расследований WADA Гюнтер Юнгер заявил о преодолении "важного рубежа в 200 санкционированных дел" и уточнил, что впереди "ещё много работы".
"Успех этой операции в значительной степени обусловлен инвестициями, которые WADA и антидопинговое сообщество вложили в разведку и расследования, и демонстрирует, чего можно достичь посредством эффективного сотрудничества", — сказал Юнгер.
В Laboratory Information Management System (LIMS) фиксировались действия, связанные с итогами проверок спортсменов на допинг с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года информация была передана WADA, и тогда эксперты организации заявили о манипуляции по сокрытию допинговых нарушений. Российская сторона настаивала на своей непричастности, что послужило поводом для судебного разбирательства. Вставший на сторону WADA спортивный арбитражный суд лишь частично согласился с наложенным антидопинговым агентством пакетом санкций в отношении российского спорта, которые действовали до декабря 2022 года.
Как писал Лайф ранее, WADA заявило, что РУСАДА пока не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Это также связано с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) от 2020 года.
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