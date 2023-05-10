WADA: РУСАДА пока не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) всё ещё не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом сообщается на сайте WADA.

"Исполком получил обновлённую информацию о текущем статусе РУСАДА, которое по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Это связано с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) от 2020 года о признании РУСАДА несоответствующим требованиям и применении ряда последствий для российского спорта сроком на два года. РУСАДА будет оставаться несоответствующим до тех пор, пока WADA не сможет убедиться, что оно выполняет каждое из условий восстановления, изложенных CAS", — отмечается в релизе.

Кроме того, пресс-служба WADA сообщила, что почти две сотни спортсменов привлекли к ответственности после проверки базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). 77 атлетам были предъявлены обвинения, ещё 188 дел в настоящее время расследуются.