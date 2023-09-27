РУСАДА не урегулирует споры с WADA до конца года

Устранить противоречия со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в этом году российской стороне точно не удастся. Об этом заявила в ходе круглого стола в Госдуме в среду, 27 сентября, генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

По её словам, уже понятно, что до декабря – января никакого судебного процесса не состоится.

"Если мы не согласимся, то WADA обратится в CAS, Спортивный арбитражный суд, и времени на это уйдёт много. Но и принять изменения до конца года мы не успеем", — приводит слова Логиновой ТАСС.