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27 сентября, 10:05

РУСАДА не урегулирует споры с WADA до конца года

Гендиректор РУСАДА Логинова: Устранить противоречия с WADA в 2023-м не удастся

Устранить противоречия со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в этом году российской стороне точно не удастся. Об этом заявила в ходе круглого стола в Госдуме в среду, 27 сентября, генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

По её словам, уже понятно, что до декабря – января никакого судебного процесса не состоится.

"Если мы не согласимся, то WADA обратится в CAS, Спортивный арбитражный суд, и времени на это уйдёт много. Но и принять изменения до конца года мы не успеем", — приводит слова Логиновой ТАСС.

Минспорт РФ не стал платить WADA взнос за 2023 год

Минспорт РФ не стал платить WADA взнос за 2023 год

Ранее Всемирное антидопинговое агентство по итогам заседания своего исполкома в Шанхае распространило заявление, что РУСАДА по-прежнему не соответствует его кодексу, поэтому санкции в отношении российской организации останутся в силе. В релизе говорится, что, пока не будут выполнены все условия, рассмотрение вопроса о восстановлении статуса РУСАДА невозможно.

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ТАСС / Михаил Джапаридзе

Марина Калегина
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