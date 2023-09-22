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22 сентября, 14:25

WADA: РУСАДА всё ещё не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что РУСАДА по-прежнему не соответствует его кодексу, и поэтому санкции в отношении российской организации останутся в силе. Такое сообщение распространила пресс-служба WADA по итогам заседания своего исполкома в Шанхае.

"РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу из-за несоответствий в национальном законодательстве, которые были выявлены в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года и которые так и не были устранены до настоящего времени", — говорится в сообщении организации.

В релизе говорится, что, пока не будут выполнены все условия, рассмотрение вопроса о восстановлении статуса РУСАДА невозможно.

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Ранее Лайф рассказывал, что Всемирное антидопинговое агентство захотело получить доступ к гаджетам спортсменов для расследования допинговых дел. Как отмечал глава организации, если бы им удалось получить право на доступ к электронным носителям — к мобильным телефонам и ноутбукам, расследования выполнялись бы намного эффективнее.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Марина Калегина
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