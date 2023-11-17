В WADA захотели провести очный аудит РУСАДА

Всемирному антидопинговому агентству (WADA) необходимо провести очный аудит Российского антидопингового агентства (РУСАДА), считает главный юрисконсульт WADA Росс Венцель. По его словам, это необходимо для подтверждения прозрачности деятельности организации.

WADA наказало более 200 российских спортсменов, расследуется ещё 145 дел

Ранее гендиректор WADA Оливье Ниггли заявил, что у России якобы нет права проводить Всемирные игры дружбы, так как РУСАДА не имеет статуса соответствия. Он утверждает, что нет гарантии честности состязаний.