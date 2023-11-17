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17 ноября, 17:51

В WADA захотели провести очный аудит РУСАДА

Всемирному антидопинговому агентству (WADA) необходимо провести очный аудит Российского антидопингового агентства (РУСАДА), считает главный юрисконсульт WADA Росс Венцель. По его словам, это необходимо для подтверждения прозрачности деятельности организации.

"Политическая ситуация усложняет этот процесс", — добавил Венцель в ходе заседания совета учредителей WADA.

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Ранее гендиректор WADA Оливье Ниггли заявил, что у России якобы нет права проводить Всемирные игры дружбы, так как РУСАДА не имеет статуса соответствия. Он утверждает, что нет гарантии честности состязаний.

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ТАСС / Михаил Джапаридзе

Матвей Константинов
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