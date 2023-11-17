WADA ищет лазейку помешать проведению Игр дружбы в России Гендиректор WADA заявил, что Россия не вправе проводить Игры дружбы из-за РУСАДА 17 ноября, 14:46 Shutterstock

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли полагает, что у России нет права организовывать Всемирные игры дружбы, так как Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не имеет статуса соответствия.

"Мы знаем о намерении России организовать Игры дружбы. Понимаем, что они собираются быть организованы не в рамках мирового спорта. Чего только стоит тот факт, что организацией занимается президент федерации, лишённой признания МОК", — заявил он на заседании совета учредителей WADA в Монреале.

По его словам, агентство не сможет контролировать вопрос с допингом на соревнованиях, а значит, там не будет действовать принцип справедливости. Он напомнил, что Россия уже не раз нарушила антидопинговые правила, поэтому нет гарантий в честности состязаний. Также Ниггли добавил, что Москва в принципе не вправе организовывать крупные чемпионаты из-за проблем у РУСАДА.

Напомним, ранее МОК призвал все национальные олимпийские комитеты не принимать участия во Всемирных играх дружбы, которые пройдут в следующем году с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. По словам главы департамента по связям с НОК Джеймса Маклауда, это якобы противоречит "коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта". В Госдуме связали заявление МОК со страхом, что формат в РФ будет интереснее, чем Олимпийские игры.

Авторы Татьяна Миссуми