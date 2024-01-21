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21 января, 16:40

WADA ждёт от России взносы на $2,6 млн

WADA потребовала с России выплатить взнос за 2024 год в размере $ 1 335 860

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) определило, что России необходимо выплатить взнос в WADA в размере $ 1 335 860 за 2024 год. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Взнос на 2024 год составляет $ 1 335 860", приводит ТАСС слова представителя WADA. Также агентство рассчитывает получить от Москвы взнос за 2023 год в размере около $1,27 млн.

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А ранее в Министерстве спорта России заявили, что страна готова была выплатить WADA ежегодный взнос до конца 2023 года в случае определения формулы финансирования. Россия не согласна с тем, что с неё требуют сумму как с члена Совета Европы, хотя она вышла оттуда ещё в марте 2022 года.

Обложка ©

ТАСС / EPA / LAURENT GILLIERON

Дарья Нарыкова
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